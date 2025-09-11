Это связано с открытием аэропорта Краснодара

МОСКВА, 11 сентября. /ТАСС/. Открытие аэропорта Краснодара может привести к снижению цен на перелеты в Сочи и Геленджик, сообщили ТАСС в пресс-службе Российского союза туриндустрии (РСТ) со ссылкой на генерального директора туроператора "Мультитур" Юлию Высоканову.

"Рассчитываем, что цена на перелет в аэропорты Сочи и Геленджика снизится на фоне открытия аэропорта в Краснодаре", - сказала Высоканова.

По ее словам, открытие аэропорта Краснодара положительно скажется на продажах туров в здравницы и отели Анапы и Геленджика. "Несмотря на то, что летний сезон уже закончился, бархатный в самом разгаре. Плюс курорты Краснодарского края круглогодичные, там много санаториев. Но существенно наличие пролетной программы аэропорта Краснодара скажется на приросте числа бронирований только ближе к новому сезону", - пояснила эксперт.

Вице-президент РСТ Дмитрий Горин сообщил ТАСС, что открытие аэропорта, помимо прочего, улучшит транспортную логистику для жителей региона. "Для жителей Краснодарского края это большая возможность для полетов и путешествий. Потому что сейчас фактически им нужно было транзитом лететь из других аэропортов или пользоваться железнодорожным транспортом", - подчеркнул он.

Эксперт напомнил, что Краснодарский край ежегодно принимает свыше 18 млн туристов. Большой поток путешественников направляется в Сочи и Геленджик. Аэропорт Краснодара является очень важным хабом для туризма, в том числе делового.