На мероприятии по информационной безопасности встретятся представители государства, регуляторов и бизнеса, ИТ- и ИБ-эксперты

МОСКВА, 11 сентября. /ТАСС/. Конференция BIS Summit 2025 по информационной безопасности пройдет 18 сентября в Москве. Тема конференции в этом году - "Технологический суверенитет: новая эра ответственности", сообщили организаторы мероприятия.

На конференции встретятся представители государства, регуляторов и бизнеса, ИТ- и ИБ-эксперты. Откроет мероприятия пленарная сессия "Диалог с регулятором". Ее модератором выступит президент ГК InfoWatch и председатель правления АРПП "Отечественный софт" Наталья Касперская. На сессии обсудят, насколько государство должно вовлекаться в регулирование рынка ИТ-платформ и ИБ-решений, а также дадут оценку новациям в области оборота персональных данных и требований к безопасности критической информационной инфраструктуры.

"Возникает вопрос, как, несмотря на рост регуляторики, сохранить здоровую конкуренцию и здоровый баланс на рынке, чтобы продукты оставались качественными и у заказчиков был выбор. На саммите вместе с регуляторами и представителями ИТ- и ИБ-компаний мы обсудим, где должны пролегать эти границы, как пройти между Сциллой и Харибдой, чтобы избежать крайностей и вырулить на оптимальную траекторию развития отечественного IT-рынка", - рассказала Касперская.

Продолжит программу пленарная сессия "Диалог с бизнесом", модератором которой выступит директор Центра компетенций по импортозамещению в сфере ИКТ, АНО "ЦКИТ" Илья Массух. После завершения пленарных дискуссий участников ждут две пары параллельных секций.

Участие в конференции подтвердили представители Банка России, Госдумы, Минпромторга, Минцифры, Минэнерго, Московской биржи, НКЦКИ, Роскомнадзора и ФСТЭК России. Со стороны бизнеса участниками дискуссии станут руководители и эксперты Альфа-банка, группы "Астра", Почты России, РЖД, Росатома, "Сбера", "Сбертеха", "Транснефти", "Яндекса", а также других компаний и отраслевых ассоциаций.

Полная программа доступна на сайте мероприятия.

BIS Summit 2025 состоится в Москве в конференц-центре гостиницы "Хаятт Ридженси Москва Петровский парк". ТАСС - генеральный информационный партнер мероприятия.