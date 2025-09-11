Санкции сняты только США, а рестрикции со стороны ЕС против перевозчика остаются в силе, подчеркнул вице-президент Ассоциации туроператоров России

МОСКВА, 11 сентября. /ТАСС/. Белорусская авиакомпания "Белавиа" после снятия санкций США в теории может запустить рейсы в Соединенные Штаты Америки, сообщил вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР), генеральный директор туроператора Space Travel Артур Мурадян в своем Telegram-канале.

"Белавиа" смогут запустить рейсы в США - по крайней мере, одно подходящее для этого воздушное судно у авиакомпании есть", - отметил он.

Снятие санкций США с авиакомпании "Белавиа" и возобновление работы посольства США в Минске могут стать хорошими новостями и для российских туристов, отметил эксперт. По его словам, Минск мог бы стать удобным транзитным хабом для российских путешественников.

"Однако санкции сняты только США, а рестрикции со стороны ЕС против перевозчика остаются в силе. Это означает, что воздушное пространство Европы для "Белавиа" закрыто так же, как и для "Аэрофлота", - объяснил он.

Что касается посольства, то пока нет информации о том, какие консульские услуги оно будет предоставлять и смогут ли россияне обращаться туда за оформлением виз.

Ранее представитель президента США Джон Коул на встрече с белорусским лидером Александром Лукашенко сообщил, что американские власти хотят вернуть свое посольство в республику. Кроме того, Вашингтон снял санкции с авиакомпании "Белавиа".