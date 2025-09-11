Вашингтон ранее ввел доппошлины в размере 25% против Нью-Дели в связи с приобретением ею российской нефти и нефтепродуктов

НЬЮ-ЙОРК, 11 сентября. /ТАСС/. Соединенные Штаты могут заключить торговую сделку с Индией после того, как та откажется от закупок российской нефти. Об этом заявил министр торговли США Говард Латник.

"Мы собираемся разобраться с Индией, - сказал он в интервью телеканалу CNBC в ответ на вопрос о возможных грядущих торговых соглашениях. - Индии в целом надо открыть свой рынок и перестать закупать российскую нефть <...>. Полагаю, что все разрешится, когда они перестанут покупать российскую нефть".

США 6 августа ввели дополнительные пошлины в размере 25% в отношении Индии в связи с приобретением ею российской нефти и нефтепродуктов. Таким образом, тарифы на импорт индийских товаров и услуг были доведены до 50%. МИД Индии назвал эти действия несправедливыми.

Стороны начали переговоры по полномасштабному торговому соглашению в феврале, после визита Моди в Вашингтон. Индия и США стремятся удвоить объем двусторонней торговли и довести его до $500 млрд к 2030 году. Документ планировалось подписать осенью. Индийская делегация несколько раз посещала Вашингтон для очередных раундов переговоров. Поездка американской делегации в республику для проведения шестого раунда, намечавшаяся на 25 августа, была отменена.