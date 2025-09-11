Одобрен итоговый перечень из 20 проектов в 17 регионах

МОСКВА, 11 сентября. /ТАСС/. Проекты по развитию инфраструктуры и модернизации жилищно-коммунального хозяйства в регионах получат 77 млрд рублей казначейских инфраструктурных кредитов (КИК) в рамках первого этапа конкурса, говорится в сообщении на сайте правительства со ссылкой на вице-премьера Марата Хуснуллина.

"Общая сумма КИК на проекты по конкурсу в рамках первого этапа составила порядка 77 млрд рублей", - отметил Хуснуллин в ходе заседания президиума (штаба) правительственной комиссии по региональному развитию.

По его словам, сегодня одобрили 13 проектов, в составе которых 28 объектов в Хабаровском, Камчатском, Забайкальском краях, Ивановской, Новгородской областях, республиках Саха (Якутия) и Бурятия, на общую сумму КИК 14,67 млрд рублей. Проекты будут обеспечены в рамках лимитов на модернизацию жилищно-коммунального хозяйства, на развитие Дальневосточного федерального округа и Арктики, на реализацию крупных инфраструктурных проектов по поручению президента России. Кроме того, в рамках конкурсного отбора рассмотрели пять инвестиционных проектов в Калининградской, Воронежской и Амурской областях, Забайкальском крае на общую сумму КИК порядка 16,9 млрд рублей и, таким образом, одобрили итоговый перечень из 20 проектов в 17 регионах.

В частности, на строительство системы водоснабжения и водоотведения в Хабаровском крае направят казначейский инфраструктурный кредит в размере 2,68 млрд рублей. На строительство трех газовых котельных и капитальный ремонт внутриквартальных тепловых сетей на территории опорных населенных пунктов в республике Саха (Якутия) направят 869,18 млн рублей.

Министр строительства и ЖКХ Ирек Файзуллин рассказал о системной работе Минстроя России по сокращению процедур инвестиционно-строительного цикла. "Для измерения продолжительности инвестиционно-строительного цикла Минстроем РФ введена система мониторинга, позволяющая ежеквартально измерять фактические сроки строительства. Регионами формируются и реализуются комплексные планы по сокращению процедур инвестиционно-строительного цикла. Минстроем России изучен международный опыт, переведены национальные стандарты Китайской Народной Республики, которые планируется к концу года внести в федеральный реестр", - отметил Файзуллин.