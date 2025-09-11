Калининградская область получит 11,5 млрд рублей на развитие инфраструктуры

Эти средства направят на строительство дорожных объектов, инженерных коммуникаций и прокладку электросетей в районе будущего курорта "Белая Дюна", сообщил губернатор региона Алексей Беспрозванных

КАЛИНИНГРАД, 11 сентября. /ТАСС/. Калининградская область привлечет 11,5 млрд рублей на развитие инфраструктуры, ее две заявки прошли конкурсный отбор проектов на получение казначейских инфраструктурных кредитов. Об этом сообщили в пресс-службе областного правительства со ссылкой на итоги заседания президиума правительственной комиссии по региональному развитию под руководством заместителя председателя правительства РФ Марата Хуснуллина.

"Одобрение получили все две наших заявки на сумму 11,5 миллиарда рублей. Эти средства направляем на строительство дорожных объектов, инженерных коммуникаций, прокладку электросетей в районе будущего курорта "Белая Дюна", который появится в Калининградской области благодаря решению президента России о создании федеральных круглогодичных курортов проекта "Пять морей и озеро Байкал", - рассказал губернатор Алексей Беспрозванных.

Он добавил, что также будет построен автомобильный путепровод в Зеленоградском округе. "Вся эта инфраструктура будет служить жителям", - подчеркнул Беспрозванных.

По словам Хуснуллина, все без исключения одобренные проекты в рамках казначейских инфраструктурных кредитов важны для комплексного развития регионов и повышения уровня жизни россиян. "Большинство объектов после завершения работ поспособствуют обеспечению местных жителей качественными коммунальными услугами, улучшению транспортной доступности и экологии, - прокомментировал итоги отбора проектов вице-премьер. - Перед региональными командами теперь стоит задача реализовать в срок запланированные проекты".