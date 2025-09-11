Согласно информации на сайте TfL, из 11 веток подземки не работают 10

ЛОНДОН, 11 сентября. /ТАСС/. Использование сервиса проката велосипедов резко возросло в Лондоне на фоне многодневной забастовки сотрудников столичного метро, полностью парализовавшей работу подземки.

По информации газеты Financial Times, 9 сентября 22,8 тыс. человек взяли напрокат велосипеды, принадлежащие организации Transport for London (TfL). Она управляет всей транспортной системой Лондона. Эта цифра на 73% превышает средний показатель за прошедшую неделю.

Также резко возросло использование сервисов компаний Lime и Forest, которые позволяют брать электровелосипеды без необходимости возвращать их на специальные парковки. Так, на начальном этапе забастовки, основной этап которой стартовал 8 сентября, число скачиваний приложения Forest увеличилось в 10 раз. По информации газеты The Daily Telegraph, использование сервисов Lime выросло на 74% по сравнению с прошлой неделей.

В этой связи газета The Daily Mail пишет о том, что найти свободный велосипед в часы пик стало очень сложно, что нередко приводит к конфликтам. Недовольны и автомобилисты, которые сталкиваются с резким ростом числа велосипедистов на дорогах.

"Какие только выходки мы не видели со стороны пользователей Lime. Люди на велосипедах не просто хотят проехать на красный свет, они хотят всех подрезать, - заявил The Daily Telegraph генеральный секретарь Ассоциации водителей такси Лондона Стив Макнамара. - Это как гонка камикадзе. Это вызывает большой, настоящий стресс".

Очереди и пробки

11 сентября - последний день забастовки, организованной железнодорожным, морским и транспортным профсоюзом (RMT), когда не работает большинство сервисов. В стачках принимают участие инспекторы служб безопасности, диспетчеры и дежурные по станциям. Поезда не ходят почти на всех ветках, за исключением линии Елизаветы, открытой в 2022 году, и наземной линии. Согласно информации на сайте TfL, из 11 веток лондонской подземки прекращено движение на 10. На станциях городских электричек в час пик формируются длинные очереди.

Точно такая же ситуация, как убедился корреспондент ТАСС, на автобусных остановках столицы. Люди штурмуют даблдеккеры. И, хотя автобусы ходят чаще, чем обычно, мест хватает не всем. Помимо этого, автобусы встают в пробки, охватившие весь город. Кроме того, не решают ситуацию и такси, которые также застревают в пробках. Иногда люди выстраиваются в очередь, чтобы доехать до нужного места на таксомоторе.

Требования бастующих

Забастовка сотрудников метро началась после того, как переговоры между RMT и TfL, длившиеся на протяжении девяти месяцев, закончились безрезультатно. Работники метрополитена требуют сокращения рабочей недели с 35 часов до 32 часов. TfL, управляющая всей транспортной системой Лондона, ранее заявила, что готова повысить оклады сотрудников метро на 3,4%, но отказалась идти на компромисс в вопросе продолжительности рабочей недели.