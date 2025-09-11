Говоря о принятом парламентом законе о национализации "Электросетей", Ваагн Хачатурян заверил, что этот закон не о национализации компании Карапетяна

ЕРЕВАН, 11 сентября. /ТАСС/. Вопрос о национализации компании "Электрические сети Армении", принадлежащей арестованному в Ереване российскому бизнесмену Самвелу Карапетяну, сейчас не стоит. Об этом в интервью RTVI заявил президент Армении Ваагн Хачатурян.

Говоря о принятом парламентом законе о национализации "Электросетей", президент заверил, что этот закон не о национализации компании Карапетяна. При этом Хачатурян напомнил о праве государства национализировать любое предприятие.

"О национализации никакого вопроса нет сейчас. Сейчас там только изменилось руководство, сейчас внешнее руководство, как принято в России сейчас, сейчас это вообще-то очень принято, очень многие предприятия, частные предприятия, частные организации сейчас под внешним управлением государства - нормальная [ситуация]", - сказал он.

Хачатурян также отметил, что в случае "Электросетей" действовало монопольное право распределить электричество в стране, но компания должна работать по государственным закупочным законам, что не соблюдалось.

Карапетян был задержан 18 июня в Ереване сотрудниками управления по борьбе с организованной преступностью МВД Армении и арестован на два месяца. 15 августа арест продлили еще на два месяца. Ему вменяются в вину публичные призывы к захвату власти. Бизнесмен вину не признает. После ареста в ходе проверок бизнеса Карапетяна был закрыт ряд предприятий ООО "Пицца Ташир" в столице и областях страны. Власти инициировали процедуру национализации компании "Электрические сети Армении".