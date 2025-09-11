Это первый транш финансирования для реализации "Дорожной карты Трампа по международному миру и процветанию" и связанных с ней соглашений, отметил директор Бюро по европейским и евразийским вопросам Госдепартамента США Брендан Хенрехен

ЕРЕВАН, 11 сентября. /ТАСС/. США намерены предоставить Армении помощь в размере $145 млн. Об этом заявил директор Бюро по европейским и евразийским вопросам Госдепартамента США Брендан Хенрехен на встрече с вице-премьером Армении Мгером Григоряном в Ереване.

"Я очень рад объявить, что, работая с Конгрессом, мы намерены предоставить Армении помощь в размере $145 млн. Это первый транш финансирования для реализации "Дорожной карты Трампа по международному миру и процветанию" и связанных с ней соглашений, достигнутых 8 августа, путем поддержки инвестиций в торговлю, инфраструктуру, цепочки поставок критически важных минеральных ресурсов и трансграничную безопасность", - приводит слова американского чиновника пресс-служба правительства Армении.

Отмечается, что Григорян высоко оценил достигнутые в результате встреч в Вашингтоне 8 августа договоренности и выразил надежду, что совместными усилиями удастся развивать двусторонние отношения в рамках меморандума о взаимопонимании, подписанного между Арменией и США.

"Собеседники обсудили региональные события и возможности разблокировки коммуникаций, а также коснулись важности проекта "Путь Трампа к международному миру и процветанию", - добавили в правительстве Армении.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян 8 августа по итогам трехсторонней встречи с лидером США Дональдом Трампом в Вашингтоне подписали совместную декларацию. Она включает семь пунктов, которые подчеркивают стремление Баку и Еревана к миру, но не фиксируют детали. В документе отмечается, что стороны парафировали согласованный текст договора об установлении мира и восстановлении отношений между Азербайджаном и Арменией, а также будут прилагать усилия для его окончательной ратификации.