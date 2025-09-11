В России снизился грузооборот морских портов

За январь - август показатель уменьшился на 3,5% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года

МОСКВА, 11 сентября. /ТАСС/. Грузооборот морских портов России за восемь месяцев 2025 года составил 576,3 млн тонн, что на 3,5% ниже, чем за аналогичный период 2024 года. Об этом сообщается на сайте Ассоциации морских торговых портов (АСОП).

"Грузооборот морских портов России за восемь месяцев 2025 года уменьшился на 3,5% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года и составил 576,3 млн тонн", - говорится в сообщении.

По данным АСОП, объем перевалки сухогрузов составил 283 млн т (-4,8%), а объем перевалки наливных грузов - 293,3 млн т (-2,2%).

При этом экспортных грузов за первые восемь месяцев 2025 года было перегружено 452,4 млн т (-3,9%), импортных грузов - 27,6 млн т (-0,6%), транзитных - 49,4 млн т (+9,5%), каботажных - 46,9 млн т (-12,5%).

Грузооборот морских портов Арктического бассейна снизился на 9,1%, до 57 млн т, Балтийского - на 1,4%, до 181,1 млн т, Азово-Черноморского - на 9,5%, до 169,4 млн т, Каспийского - на 22,6%, до 4,9 млн т. Грузооборот морских портов Дальневосточного бассейна составил 164 млн т (+4,2%).