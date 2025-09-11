Первые результаты ожидают с 2026 года, сообщили в правительстве

МОСКВА, 12 сентября. /ТАСС/. Российские власти подготовят предложения по развитию Арктического полигона железных дорог. Это следует из распоряжения правительства, с которым ознакомился ТАСС.

Задача поставлена Минтрансу, РАН, железнодорожникам. Первые результаты ожидаются с 2026 года, в том числе должен быть представлен доклад в правительство.

В частности, планируется проработать "создание транспортного коридора, соединяющего промышленные центры юга Сибири и Транссибирскую железнодорожную магистраль с арктическими портами". Также предстоит подготовить предложения по развитию водных путей на реках Лена, Енисей и Обь.

Также в планах - модернизация Байкало-Амурской и Транссибирской железнодорожных магистралей. Это так называемый Восточный полигон - одна из ключевых грузовых артерий в восточном направлении. По нему перевозят различное сырье, в том числе уголь. Магистрали работают на пределе пропускной способности и требуют обновления. Модернизация уже идет. Согласно документу, она будет продолжаться до 2035 года (но сроки могут быть скорректированы с учетом ряда условий).