Основатель сервиса для обеспечения безопасности полетов беспилотных авиационных систем RunAvia отметил, что наложенные США ограничения на авиаперевозчиков в России и Белоруссии схожи.

МОСКВА, 12 сентября. /ТАСС/. Снятие санкций с белорусской авиакомпании "Белавиа" является "очень позитивным сигналом", в том числе для российских авиаперевозчиков. Такое мнение выразил ТАСС основатель сервиса для обеспечения безопасности полетов беспилотных авиационных систем RunAvia Андрей Патраков.

"Безусловно, снятие санкций с белорусской авиакомпании "Белавиа" - это очень позитивный сигнал, в том числе и для потенциальных российских авиакомпаний. Потому что ограничения схожие были, что авиакомпании запрещалось покупать иностранные самолеты, конкретно компании Boeing, производства США, и запчасти, и получать услуги, технические поддержки от американских авиакомпаний, от американских поставщиков авиационного оборудования. Поэтому, сняв это ограничение, "Белавиа" фактически может официально пользоваться услугами американской авиакосмической промышленности", - сказал он.

Однако Патраков подчеркнул, что необходимо учесть, что самолеты Boeing "имеют очень много компонентов европейского производства, и часть сервисов и услуг, которые обеспечиваются для поддержки Boeing, обеспечиваются в том числе европейскими компаниями". "Поэтому тут надо посмотреть, как на самом деле отреагируют европейские компании, которые тоже участвуют в этой истории с поддержкой самолетов Boeing", - добавил он.

В свою очередь, исполнительный директор отраслевого агентства "Авиапорт" Олег Пантелеев сообщил ТАСС, что снятие американских санкций с "Белавиа" - "прагматичный ход". "Эта авиакомпания давно эксплуатирует Boeing, и сейчас рассматривает возможность перейти на использование российской авиатехники. Попытаться вернуть себе клиента - совершенно естественное желание американского авиапроизводителя. А президент США Дональд Трамп уже неоднократно продемонстрировал, что готов поддержать крупнейшего американского авиастроителя, выступая его "торговым агентом", - сказал Пантелеев.

Ранее представитель президента США Джон Коул на встрече с президентом Белоруссии Александром Лукашенко сообщил, что американские власти хотят вернуть свое посольство в республику, и Вашингтон снял санкции с авиакомпании "Белавиа". Министерство финансов США выпустило генеральную лицензию на финансовые операции с "Белавиа" и ее дочерними структурами.