На россиян до 35 лет приходится 58% всех клиентов МФО

МОСКВА, 12 сентября. /ТАСС/. Чаще других за микрозаймами обращаются россияне в возрасте до 35 лет, проживающие в Москве или области. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе компании "А деньги" (проект Альфа-банка), проанализировав собственный портфель займов.

Так, на россиян до 35 лет приходится 58% всех клиентов МФО. Возрастная группа 36-45 лет занимает второе место - 28%, а доля тех, кому старше 45 лет, составила 14%. При этом за займами мужчины обращаются немного чаще, чем женщины - 55% против 45%.

Согласно данным "А деньги", чаще всего микрокредиты берут жители Москвы и Подмосковья, а также Санкт-Петербурга и Ленинградской области, Краснодарского и Красноярского краев, Свердловской, Ростовской, Челябинской, Новосибирской и Кемеровской областей. Замыкает список республики Башкортостан и Татарстан.

"Мы видим рост интереса наших клиентов к займам. За неполный 2025 год количество клиентов, которые обратились к нам за финансированием, уже такое же, сколько было за весь 2024 год. Растет не только количество клиентов, но и суммы, и сроки займов. В этом году средняя сумма займа увеличилась до 14,5 тыс. с 11 тыс. рублей, а срок пользования средствами вырос более чем на две недели по сравнению с прошлым годом. Это связано с тем, что клиенты начинают активнее пользоваться не только займом до зарплаты, но и другими инструментами, которые мы предлагаем - на большие сроки и большие суммы", - прокомментировала для ТАСС ситуацию на рынке МФО директор по развитию бизнеса "А деньги" Надежда Димченко.

"А деньги" работает на рынке микрофинансирования с 2022 года.