Меру ввели для обеспечения комфортного размещения пассажиров в терминале

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 12 сентября. /ТАСС/. Регистрация на рейсы внутренних линий временно ограничена в петербургском аэропорту Пулково. Об этом сообщается в Telegram-канале аэропорта.

"Частично ограничена регистрация на рейсы внутренних линий. Это вынужденная мера для обеспечения комфортного размещения пассажиров в терминале аэропорта. Мы продолжим оперативно информировать вас о ситуации в аэропорту", - говорится в сообщении.

Ранее в пресс-службе Росавиации сообщили, что ночью в аэропорту Пулково были введены временные ограничения на прием и выпуск самолетов. В аэропорту проинформировали, что из-за ограничений возможны изменения в расписании. По данным онлайн-табло аэропорта на 06:10 мск, задерживался вылет около 30 рейсов.