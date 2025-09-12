Больше всего гостей ожидается из Сочи и Калининграда

МОСКВА, 12 сентября. /ТАСС/. Бронирования авиабилетов в Москву на День города (13-14 сентября) в 2025 году выросли на 12% по сравнению с датами праздника в прошлом году, больше всего туристов приедут в столицу из Сочи и Калининграда. Об этом свидетельствуют результаты исследования сервиса для планирования путешествий OneTwoTrip (текст есть у ТАСС).

"В этом году на даты празднования праздника в столицу куплено на 12% больше билетов, чем в 2024 году. При этом число билетов, оформленных на детей, выросло на 18%", - отмечают эксперты.

Больше всего билетов с вылетом в столицу в праздничные выходные и возвращением домой куплено из Сочи (13,6% от общего числа заказов) и Калининграда (10,2%). Далее следуют Санкт-Петербург (6,2%), Екатеринбург (5,8%) и Казань (5,4%). При этом в 2024 году рейтинг городов, откуда на День города приезжали туристы, возглавлял Екатеринбург, на втором месте располагалась Северная столица, в топе также были Оренбург, Самара и Уфа.

Согласно исследованию, средняя стоимость перелета в Москву и обратно за год снизилась с 12,9 тыс. до 12,6 тыс. руб. Чаще всего гости столицы выбирают трехзвездочные гостиницы: в выходные, на которые выпадает День города, доля заказов в них составила 39,7%, а средняя стоимость номера - 6,4 тыс. руб. в сутки. Также популярны гостиницы категории "четыре звезды" (23,7%), где номер можно забронировать за 9,4 тыс. руб., и пятизвездочные отели (18,6%, 17,2 тыс. руб. в сутки).