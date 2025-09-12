Регионы Южного федерального округа демонстрируют очень низкую урожайность из-за сильной засухи, отметил генеральный директор аналитического центра Владимир Петриченко

БАРНАУЛ, 12 сентября. /ТАСС/. Аналитический центр "Прозерно" повысил прогноз урожая зерна в РФ со 130 до 136-137 млн тонн, это связано с рекордной урожайностью в Сибири, Черноземье и Поволжье, которая нивелирует снижение показателей на юге России. Об этом заявил на экспертном форуме "Зерно Сибири", который проходит в Барнауле, генеральный директор центра Владимир Петриченко.

"Вначале у меня были расчеты на 130-134 млн тонн производства, без новых регионов, и 82-84 млн тонн по пшенице. Сюрпризы с двух сторон приводят к тому, что очень существенно приходится поднимать валовый сбор. Прогнозы валового сбора по зерну в целом по РФ - выше 136 млн тонн, 137 млн тонн вполне достижимо. При этом вполне достижимо 87-88 млн тонн по пшенице", - сказал Петриченко.

Он отметил, что регионы Южного федерального округа демонстрируют очень низкую урожайность из-за сильной засухи. "При этом Северно-Кавказский федеральный округ, в основном Ставрополье, показывает рекордную урожайность в этом году", - рассказал эксперт.

По его словам, аграрии Сибири также отмечают рекордные показатели урожайности. "Если бы не падение посевных площадей - в СФО на 10,3% с чем-то процентов, были бы рекорды по производству зерна, - уточнил Петриченко. - Остальные федеральные округа выглядят в целом традиционно".

Экспертный форум "Зерно Сибири", в котором участвуют представители российских регионов, Казахстана и Китая, проходит в четвертый раз в Барнауле. Форум организован при поддержке правительства Алтайского края.