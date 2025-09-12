"Прозерно": в Новороссии и Донбассе из-за засухи соберут всего 3,8 млн тонн зерна

Засуха затрагивает также украинские территории и Румынию с Болгарией

БАРНАУЛ, 12 сентября. /ТАСС/. Урожай зерна из-за сильной засухи в Новороссии и Донбассе составит всего 3,8 млн тонн. Об этом заявил на экспертном форуме "Зерно Сибири", который проходит в Барнауле, генеральный директор аналитического центра "Прозерно" Владимир Петриченко.

"Касательно того, что сейчас происходит на новых территориях. Увы, засуха юга [России] хвостом тянется на эти территории, поэтому там существенное снижение урожайности. У меня в расчетах получается 3,8 млн тонн", - сказал Петриченко.

Он добавил, что засуха затрагивает также украинские территории и Румынию с Болгарией.

Экспертный форум "Зерно Сибири", в котором участвуют представители российских регионов, Казахстана и Китая, проходит в четвертый раз в Барнауле. Форум организован при поддержке правительства Алтайского края.