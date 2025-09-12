Пассажиров призвали внимательно следить за звуковыми объявлениями в терминале

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 12 сентября. /ТАСС/. Петербургский аэропорт Пулково возобновил обслуживание рейсов на выпуск. Об этом сообщает пресс-службе Росавиации.

"Аэропорт Пулково возобновил обслуживание рейсов на выпуск - по согласованию с соответствующими органами", - отмечается в сообщении.

Спустя семь часов после введения временных ограничений в воздушном пространстве, Пулково начинает подготовку к обслуживанию рейсов на вылет по согласованию с соответствующими ведомствами, указал главный операционный директор аэропорта Павел Кушниренко. Пассажиров просят внимательно следить за звуковыми объявлениями в терминале.

Пресс-служба Росавиации сообщила о снятии ограничений на прием и выпуск воздушных судов в Пулково. Также открыты воздушные трассы для полетов в Калининград и из него.