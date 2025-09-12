Правительство Великобритании рассматривает развитие сети ЦОД в качестве одного из основных приоритетов

НЬЮ-ЙОРК, 12 сентября. /ТАСС/. Американские технологические корпорации OpenAI, разработчик чат-бота ChatGPT, и Nvidia планируют инвестировать миллиарды долларов в центры обработки данных (ЦОД) в Великобритании. Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

По их данным, объявление о подобных крупных капиталовложениях прозвучит во время второго государственного визита президента США Дональда Трампа в Соединенное Королевство с 16 по 18 сентября. В состав представительной делегации американских бизнесменов войдут руководители OpenAI и Nvidia - Сэм Альтман и Дженсен Хуанг.

Корпорации в данном начинании объединяют усилия с лондонской Nscale Global Holdings Ltd. Эта, созданная в мае 2024 года британская компания занимается разработкой центров обработки данных в королевстве.

Правительство Великобритании рассматривает развитие сети ЦОД в качестве одного из основных приоритетов. Дженсен Хуанг ранее обратил внимание премьер-министра Кира Стармера, что королевство отстает от мировых лидеров в развитии инфраструктуры искусственного интеллекта.

Трамп совершил первый государственный визит в Великобританию в 2019 году во время первого президентского срока (2017-2021).