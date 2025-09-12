По словам генерального директора центра Владимира Петриченко, рублевые цены на пшеницу находятся ниже и на уровне 2024 года

БАРНАУЛ, 12 сентября. /ТАСС/. Рост курса китайского юаня к российскому рублю поможет экспорту зерновых из Сибирского федерального округа в Китайскую Народную Республику. Об этом заявил на экспертном форуме "Зерно Сибири" генеральный директор аналитического центра "Прозерно" Владимир Петриченко.

"Может быть, будет 12,5 [рубля] за юань, это вообще будет замечательно для того, чтобы двигался экспорт [зерновых] и, соответственно, все остальные торговые показатели с Китаем", - сообщил Петриченко. По его словам, укрепление курса юаня к российской валюте особенно выгодно для экспортеров из Сибирского федерального округа. Эксперт также отметил, что некоторое время курс составлял 10-10,5 рубля за юань и это негативно отражалось на экспорте, сейчас курс составляет около 12 рублей за юань, и "это уже хорошо".

В то же время Петриченко сообщил, что сейчас рублевые цены на пшеницу находятся ниже и на уровне прошлого года, при этом себестоимость производства зерна выросла до 25-30% у некоторых производителей.

Экспертный форум "Зерно Сибири", в котором участвуют представители российских регионов, Казахстана и Китая, проходит в четвертый раз в Барнауле. Форум организован при поддержке правительства Алтайского края.