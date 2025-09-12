По данным на 10:00 мск, индекс Мосбиржи снижался до 2 904,23 пункта

МОСКВА, 12 сентября. /ТАСС/. Российский рынок акций в начале основной торговой сессии демонстрирует снижение ведущих индексов. Курс юаня снижается в начале торгов.

По данным на 10:00 мск, индексы Мосбиржи и РТС снижались на 0,13% - до 2 904,23 и 1 068 пункта соответственно. Курс юаня снижался на 2,55 копейки - до 11,923 рубля.

К 10:32 мск индексы Мосбиржи и РТС ускорили снижение до 0,46% и находились на уровне 2 894,88 и 1 064,56 пункта соответственно. В то же время курс юаня снижался на 4 копейки - до 11,909 рубля.

Индекс Московской биржи с дополнительным кодом (IMOEX2) на открытии утренней торговой сессии (07:00 мск) рос на 0,04% и находился на уровне 2 909,18 пункта.

Прогнозы экспертов

"Инвесторы проявляют осторожность перед заседанием Банка России. В четверг индекс Мосбиржи снизился на 0,21%, а индекс государственных облигаций - RGBI, отступил на 0,45%. <…> Ожидается, что Банк России будет выбирать между снижением ключевой ставки на 100 или 200 базисных пунктов. Рыночный консенсус на сей раз не отличается однозначностью и разделился между теми, кто ждет снижения ставки до 16% и теми, кто ждет ставку на уровне 17%", - отметил аналитик "Цифра брокер" Иван Ефанов.

Как отметил управляющий по анализу банковского и финансового рынков ПСБ Богдан Зварич, в четверг в ходе торговой сессии юань протестировал верхнюю границу диапазона 11,5-12 рублей, которая выступает ближайшим сопротивлением, что поспособствовало активизации продаж на фоне желания части участников торгов зафиксировать прибыль по длинным позициям в китайской валюте, в результате чего юань вернулся к значению ниже 12 рублей.

"Сегодня китайская валюта вновь может протестировать данное сопротивление. При этом в текущий момент мы не видим фундаментальных факторов, которые могли бы способствовать закреплению выше данной отметки", - указал Зварич.

В ПСБ также считают, что с точки зрения спроса и предложения до конца сентября для китайской валюты остается актуальным нижняя половина нашего целевого диапазона 11,5-12 рублей, что создает потенциал для восстановления рубля в ближайшие недели.

Начальник отдела экономического и отраслевого анализа ПСБ Евгений Локтюхов полагает, что до заседания Банка России индекс Мосбиржи продолжит находиться в диапазоне 2 900-2 950 пунктов. "Склонны ждать снижения ставки на 200 базисных пунктов. Так как рынок это решение в котировки не заложил в полной мере, оно, по нашему мнению, позволит индексу начать движение в направлении следующей цели роста, диапазону 3 050-3 150 пунктов", - отметил эксперт.