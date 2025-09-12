По данным газеты, окончательный список допущенных автомобилей пока что не сформирован

МОСКВА, 12 сентября. /ТАСС/. Автомобили Lada, "Москвич" и Evolute, а также Haval, Solaris и Sollers могут войти в список машин, допущенных к работе в сфере такси по действующим с 1 марта 2026 г. критериям. Об этом сообщил "Коммерсантъ" со ссылкой на источники.

Ранее президент РФ Владимир Путин подписал закон, устанавливающий требования к локализации такси: для включения в реестр автомобиль должен либо соответствовать уровню локализации для госзакупок, либо производиться по инвестконтракту, заключенному до 1 марта 2025 года (после этой даты возможно исключение по решению правительства). С 1 января 2033 года количество набранных баллов локализации станет единственным критерием для внесения в реестр такси.

Согласно источникам газеты, окончательный список допущенных автомобилей пока что не сформирован. Однако, как сообщили газете в Минпромторге РФ, перечень с конкретными моделями автомобилей может быть готов до конца 2025 года. По информации источников, предварительная версия может быть предоставлена во второй половине или несколько позднее сентября 2025 года.

Закон вступит в силу с 1 марта 2026 года, но в Калининградской области и Сибирском федеральном округе новые требования не будут действовать до 1 марта 2028 года, на Дальнем Востоке - до 1 марта 2030 года.