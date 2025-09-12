В министерстве отметили, что в рамках добровольного эксперимента оценили возможность нанесения маркировки на различные форм-факторы потребительской упаковки

МОСКВА, 12 сентября. /ТАСС/. Минпромторг РФ не ожидает существенного роста цен на чай и кофе с вводом обязательной маркировки для них. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе министерства.

"С учетом опыта введения обязательной маркировки на иные товарные группы существенного роста цен на данную продукцию в связи с введением обязательной маркировки не ожидается", - отметили в министерстве.

В Минпромторге рассказали, что в рамках добровольного эксперимента была оценена возможность нанесения маркировки на различные форм-факторы потребительской упаковки. "По результатам проведенных тестирований установлено, что размеры упаковки, содержащей более 18 граммов, позволяют наносить средство идентификации с соблюдением требований к качеству нанесения в целях обеспечения его считывания техническими средствами", - подчеркнули в министерстве.

Решение правительства РФ о поэтапном введении обязательной маркировки завариваемых напитков с 1 сентября 2025 года принято в соответствии с поручением президента России Владимира Путина, уточнили в Минпромторге.

Там также заявили, что маркировка уже введена в отношении 31 товарной группы и доказала свою эффективность в борьбе с незаконным оборотом продукции. Например, введение обязательной маркировки позволило обелить рынки упакованной воды на 78%, а молочной продукции - на 24% в 2024 году по сравнению с 2022 годом.

"Для потребителей маркировка - возможность купить легальный и безопасный продукт, а для бизнеса - прозрачные и честные условия конкуренции", - заявили в Минпромторге.

Ранее газета "Известия" написала, что ассоциация "Росчайкофе", которая объединяет крупнейших производителей чая, кофе, какао и цикория, попросила Минпромторг перенести сроки внедрения маркировки "Честный знак" на эту продукцию. Ассоциация также указала на необходимость разграничить внедрение маркировки для разных упаковок продукции, а все мелкопорционные виды упаковки весом менее 30 г исключить из обязательной маркировки.