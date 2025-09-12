Управлением займутся ближайший помощник стилиста в последние годы Панталео делль Орко и племянники Армани

РИМ, 12 сентября. /ТАСС/. Империя моды Giorgio Armani переходит одноименному фонду, созданному стилистом около 10 лет назад. Управлять им будут его спутник и компаньон, бывший его ближайшим помощником последние годы, Панталео делль Орко и племянники.

Как пишет газета La Repubblica, из обнародованных завещаний следует, что делль Орко принадлежит 40% права голоса в компании, 30% - фонду и по 15% - двум племянникам - одной из дочерей умершего брата Серджо и сыну сестры Розанны. Акционерами без права голоса останутся сестра и вторая дочь брата. Все племянники так или иначе работали в компании дяди, занимаясь разными направлениями ее деятельности.

Ранее стало известно, что Армани, умерший 4 сентября в возрасте 91 года, оставил два завещания незадолго до смерти - одно от 15 марта, другое - от 5 апреля. Конверты с документами были открыты, как и положено, на следующий день после похорон - 9 сентября.

Общая стоимость группы Armani, включающей несколько линий модной одежды разного ценового сегмента, а также дизайнерские линии декора дома, парфюмерии и очков - всего 27 компаний и 2,7 тыс. магазинов по всему миру, по разным данным оценивается более чем в €13 млрд. В 2024 году доход группы достиг €2,3 млрд. Армани, основавший свой дом 50 лет назад, был единственным акционером одноименной компании (Armani - одна из немногих итальянских марок, которые не были проданы иностранным инвесторам), а также креативным директором и председателем правления.

Кроме того, как отмечает La Repubblica, Армани принадлежало несколько дорогостоящих объектов недвижимости, управлявшихся отдельной компанией. Среди них особняк в Милане XVII века, где жил модельер, вилла на острове Пантеллерия с виноградником, где он производил десертное вино "пассито", вилла Роза под Павией, вилла в Форте дей Марми, а также несколько объектов недвижимости за рубежом. Армани также принадлежала яхта стоимостью почти €34 млн.

Часть этого имущества Армани, не имевший прямых наследников, оставил сестре и племянникам, при этом право пользования останется за компаньоном, пишет агентство ANSA.