ФТС по просьбе бизнеса усиливает борьбу с "серым" импортом мототехники

По информации таможенных органов, одной из распространенных схем незаконного ввоза мототехники является поставка по заказам, которые принимаются организованной группой лиц в мессенджерах

МОСКВА, 12 сентября. /ТАСС/. Федеральная таможенная служба (ФТС) России получила от официальных представителей и дистрибьюторов брендов мототехники жалобы на всплеск "серого" импорта. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

"Официальные представители и дистрибьюторы ведущих брендов мототехники на территории России пожаловались в таможенные органы на всплеск "серого" импорта продукции с территорий некоторых государств - членов ЕАЭС. ФТС России тщательно проверяет все заявленные случаи", - говорится в сообщении.

По информации, имеющейся в распоряжении таможенных органов, одной из распространенных схем незаконного ввоза мототехники является поставка по заказам, которые принимаются организованной группой лиц в мессенджерах.

"Товары перемещаются через таможенную границу ЕАЭС без проведения необходимого таможенного оформления, уплаты платежей и получения ЭПТС. Схемы уклонения от налогов включают прием денежных средств через банковские карты физических лиц и криптовалюту (USDT), что затрудняет отслеживание финансовых потоков. Крайнюю обеспокоенность вызывает факт, что такая техника в большинстве случаев весьма низкого качества, и ее эксплуатация может создавать прямую угрозу жизни и здоровью потребителей", - пояснили в таможенной службе.

Так, в целях обхода требований российского законодательства электрические мотоциклы и скутеры также зачастую маркируются с заниженной мощностью, что позволяет реализовывать их лицам, не имеющим водительских прав или соответствующей водительской категории.

Уточняется, что за 8 месяцев текущего года по результатам проведения подразделениями контроля за оборотом товаров таможенных органов проверочных мероприятий в отношении мотоциклов и иной техники признано незаконно перемещенными через таможенную границу ЕАЭС 4 тыс. единиц. Так, из них наибольшее количество - 3,4 тыс. - выявлено центральной акцизной таможней по результатам пяти проверочных мероприятий в отношении одной компании и взаимосвязанных лиц. "Это снегоходы, мото- и квадроциклы, мотобуксировщики, снегоуборщики, двигатели, электроскутеры и электросамокаты, лодочные моторы", - заключили в ФТС.