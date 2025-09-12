Как отметили в прокуратуре, в ходе судебного процесса, длившегося более полутора лет в судах четырех инстанций, доказано нарушение требований законодательства о противодействии легализации денежных средств

МОСКВА, 12 сентября. /ТАСС/. Арбитражный суд Москвы удовлетворил требования прокуратуры Московской области по взысканию 3,2 млрд рублей с нефтеперерабатывающей компании за нарушение требований законодательства о противодействии легализации денежных средств, полученных незаконным путем, сообщили ТАСС в пресс-службе подмосковного надзорного ведомства.

"При исполнении полномочий по обеспечению участия в рассмотрении Арбитражным судом Московской области дела по заявлению крупной нефтеперерабатывающей компании к другой организации о взыскании задолженности прокуратурой Московской области установлены признаки мнимости сделки. В связи с выявленными нарушениями прокуратура области обратилась в Арбитражный суд Москвы с исковым заявлением о применении последствий недействительности ничтожной сделки и взыскании с нефтяной компании в доход государства незаконно полученных денежных средств", - говорится в сообщении ведомства.

Как отметили в прокуратуре, в ходе судебного процесса, длившегося более полутора лет в судах четырех инстанций, доказано нарушение требований законодательства о противодействии легализации денежных средств, полученных незаконным путем, создание видимости реальных взаимоотношений с контрагентом и незаконное получение от аффилированной организации финансовых платежей. "С нефтеперерабатывающей компании в доход государства взыскано около 3,2 млрд рублей. Решение суда вступило в законную силу. Денежные средства обращены в доход государства", - отмечается в сообщении.

По данным источника агентства в правоохранительных органах, речь идет об ООО "Ойл Технолоджис".