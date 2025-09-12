Такой прогноз соответствует показателю авиакомпании за 2024 год

МОСКВА, 12 сентября. /ТАСС/. Авиакомпания Azur Air прогнозирует перевезти 2,3 млн пассажиров по итогам 2025 года, что соответствует уровню прошлого года, сообщил журналистам директор коммерческого департамента авиакомпании Вадим Долев.

"Прогноз пассажиропотока на 2025 год - 2,3 млн пассажиров, что примерно соответствует уровню 2024 года. Возможна какая-то погрешность в рамках, плюс-минус 50 тыс. пассажиров, но ориентируемся на 2,3 млн", - сказал он.

Azur Air- крупнейшая чартерная авиакомпания России.