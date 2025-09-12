Гендиректор аналитического центра "Прозерно" отметил, что показатель составит около 5,4 млн тонн в 2025 году

БАРНАУЛ, 12 сентября. /ТАСС/. Урожай рапса в России составит около 5,4 млн тонн в 2025 году, что является рекордом. Такой прогноз ТАСС в кулуарах форума "Зерно Сибири" озвучил генеральный директор аналитического центра "Прозерно" Владимир Петриченко.

"Прогноз - 5,4 млн тонн без учета Новороссии и Донбасса. В целом, с учетом озимого и ярового сбора. Это очередной рекорд", - сказал эксперт. При этом яровой рапс демонстрирует хорошую динамику, в то же время показатели по озимому снизились.

Петриченко уточнил, что сбор рапса в Новороссии и Донбассе прогнозируется на уровне 87 тыс. тонн.

В 2024 году урожай рапса в РФ составил рекордные 4,7 млн тонн.

Экспертный форум "Зерно Сибири", в котором участвуют представители российских регионов, Казахстана и Китая, проходит в четвертый раз в Барнауле. Форум организован при поддержке правительства Алтайского края.