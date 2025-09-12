Заявка Забайкальского края прошла конкурсный отбор

ЧИТА, 12 сентября. /ТАСС/. Правительственная комиссия выделила 3,5 млрд рублей на строительство кампуса мирового уровня в Чите. Об этом написал губернатор Забайкальского края Александр Осипов в своем Telegram-канале.

"Стремимся в следующем году начать строительство кампуса мирового уровня в Чите. Сейчас уделяем большое внимание энергетической и коммунальной инфраструктурам. 11 сентября Правительственная комиссия под председательством [зампреда правительства РФ] Марата Хуснуллина приняла решение о выделении 3,5 млрд рублей поддержки региону. <…> Это решение позволит создать в крае университетский кампус, который поможет решить технологические, исследовательские и научные вызовы, а также обеспечить кадрами", - написал Осипов.

Он отметил, что заявка Забайкальского края прошла конкурсный отбор, в котором участвовало более 100 проектов от 89 субъектов страны.

В новом кампусе будут учиться студенты, аспиранты и ординаторы Забайкальского государственного университета, Читинской государственной медицинской академии, Забайкальского аграрного института, Забайкальского института железнодорожного транспорта и Читинского института Байкальского государственного университета. Предполагается, что кампус будет работать по четырем основным направлениям: геотехнологии и недропользование, транспорт и логистика, биотехнологии и биомедицина, а также гуманитарное направление.

Планируется, что на кампусе смогут учиться 5 тыс. студентов, из которых около половины смогут проживать в гостиницах при кампусе. Его площадь составит 110 тыс. кв. м. Ранее сообщалось, что в строительство кампуса более 3 млрд рублей вложат пять компаний - "Мангазея", "Корпорация Мосстройтранс", "Норникель", "Удоканская медь" и "Хайлэнд голд". Финансирование рассчитано на 2026-2028 годы.