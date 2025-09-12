В МВД предупредили о схеме аферистов с вакансиями помощника для пожилых людей

Под предлогом необходимости предоставления отчета о получении денег злоумышленник в ходе телефонного разговора настоятельно требует включить функцию демонстрации экрана мобильного устройства для "подтверждения чека"

МОСКВА, 12 сентября. /ТАСС/. Мошенники обманывают россиян, предлагая вакансию якобы помощника для пожилого человека, в обязанности которого входит покупка продуктов. Об этом сообщили в управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ.

Гражданину поступает звонок или сообщение от лица, представляющегося потенциальным работодателем. Периодически предлагается вакансия "помощника для пожилого человека". В числе основных обязанностей - регулярная покупка продуктов. После получения предварительного согласия злоумышленник под предлогом удобства для составления списков покупок и перевода денег предлагает продолжить общение в мессенджере", - говорится в сообщении в Telegram-канале.

В МВД пояснили, что далее для вида обсуждается список покупок, после чего человеку поступает сфальсифицированное СМС-уведомление, имитирующее сообщение от банка о зачислении на счет значительной суммы денег. "Данное уведомление является фиктивным и призвано создать у гражданина ощущение совершившейся финансовой операции и доверия к "работодателю", - подчеркнули в МВД.

Под предлогом необходимости предоставления отчета о получении денег злоумышленник в ходе телефонного разговора настоятельно требует включить функцию демонстрации экрана мобильного устройства для "подтверждения чека".

"В процессе демонстрации экрана злоумышленник визуально получает конфиденциальную информацию для авторизации в банковских системах (пароли, коды доступа, push-уведомления)", - отметили в киберполиции.

В МВД, чтобы обезопасить себя, рекомендуют избегать использования функции демонстрации экрана, особенно при общении с незнакомыми людьми.