Эксперт Гилл: попытки изолировать РФ привели к созданию альянса с Индией и КНР

По словам американского политического обозревателя, соглашение о трубопроводе между Россией и Китаем, которое позволит перенаправить еще большие потоки российского газа напрямую в КНР, стало свидетельством сдвига в мировой политике

МОСКВА, 12 сентября. /ТАСС/. Попытки стран Запада изолировать РФ имели обратный эффект, так как привели к экономическому и политическому сближению России, Индии и Китая, а также других стран БРИКС. Такое мнение выразил в беседе с ТАСС американский политический обозреватель и радиоведущий Стив Гилл.

"Политика, направленная на изоляцию России, вместо этого сблизила Китай, Индию, Россию и [другие] страны БРИКС. Непреднамеренным следствием отталкивания России от Запада стало то, что она оказалась в гостеприимных объятиях Китая - главного противника США в военном, экономическом и политическом плане. Мы фактически создали новые мощные альянсы, которые не отвечают долгосрочным интересам Соединенных Штатов или их присутствию на мировой арене", - сказал Гилл, работавший в должности директора по межправительственным связям американского представителя на торговых переговорах в администрациях президентов США Джорджа Буша - старшего и Билла Клинтона.

По словам эксперта, "новое соглашение о трубопроводе между Россией и Китаем, которое позволит перенаправить [еще большие потоки] российского газа напрямую в КНР, стало ярким свидетельством этого сдвига [в мировой политике]".

2 сентября в Пекине был подписан юридически обязывающий меморандум о строительстве газопровода "Сила Сибири - 2" и транзитного газопровода через территорию Монголии "Союз Восток". Проект магистрального трубопровода "Сила Сибири - 2" должен связать газовые месторождения Западной Сибири с Синьцзян-Уйгурским автономным районом Китая через территорию Монголии. Это станет самым крупным и капиталоемким проектом в газовой отрасли в мире. Его проектная мощность составляет до 50 миллиардов кубических метров газа в год.

Ранее президент США Дональд Трамп опубликовал совместное фото российского лидера Владимира Путина, председателя КНР Си Цзиньпина и премьер-министра Индии Нарендры Моди, сделанное на полях саммита ШОС, который проходил в Китае с 31 августа по 1 сентября. Трамп выразил мнение, что Соединенные Штаты "потеряли" РФ и Индию.

Мировые СМИ, комментируя трехстороннюю встречу Путина, Си Цзиньпина и Моди на саммите ШОС, высказывали мнение, что этот союз символизирует конец западноцентричной модели международных отношений. Журналисты из разных стран писали, что тарифная политика Трампа стала одной из причин сближения Индии и Китая. Отмечалось, что саммит ШОС стал триумфом дипломатии стран глобального Юга и прямым вызовом Западу, утратившему свое влияние в мире.