Президент республики отметил хороший урожай в 2025 году

МИНСК, 12 сентября. /ТАСС/. Объем собранного в Белоруссии картофеля позволит обеспечить как внутренние потребности страны, так и экспортные поставки. Об этом заявил президент республики Александр Лукашенко в ходе посещения реконструированного комплекса "Лошицкий" в Минске.

По словам президента, которые приводит его пресс-служба, ситуацию с наблюдавшимся весной недостатком картофеля проанализировали. Факторов, которые к ней привели, много. "Мы знаем и больше не допустим", - отметил лидер республики.

По его поручению посевные площади под картофель были увеличены. "В этом году хороший урожай. Будем с картошкой", - заверил Лукашенко.