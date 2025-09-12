В Новосибирской области заработал крупный транспортно-логистический центр

Комплекс поможет снизить логистическую нагрузку на областной центр

НОВОСИБИРСК, 12 сентября. /ТАСС/. Крупный логистический комплекс компании "ЭЛСИ Логистика" начал работу на территории опережающего развития (ТОР) "Линёво" в Новосибирской области. Центр поможет снизить логистическую нагрузку на областной центр, сообщили в пресс-службе региональной Корпорации развития.

"В Искитимском районе это первый комплекс подобного масштаба и возможностей. <...> Поэтому запуск такого проекта позволит оптимизировать распределение грузов и ослабить логистическую нагрузку на областной центр", - приводятся слова временно исполняющего обязанности генерального директора Вячеслав Радионов.

Центр разместился на территории 3,6 га. Комплекс включает теплые и холодные склады общей площадью около 16 тыс. кв. м, открытую площадку для хранения и офисное здание. Единовременная вместимость объекта составляет до 3 тыс. тонн товаров, месячный грузооборот достигает 2 тыс. тонн. На предприятии сейчас работают 74 сотрудника, численность персонала планируют увеличить до 84 человек.

В ходе реализации проекта компания увеличила объем инвестиций с изначально заложенных 70 млн до 300 млн рублей. Ежегодные налоговые поступления в бюджет составят около 12 млн рублей. Центр планируется вывести на полную загрузку к концу 2025 года.