Дальнейшее снижение темпов роста мировой экономики и цен на нефть в случае усиления торговых противоречий может иметь проинфляционные эффекты через динамику курса рубля, отметили в регуляторе

МОСКВА, 12 сентября. /ТАСС/. Проинфляционные риски по-прежнему преобладают над дезинфляционными на среднесрочном горизонте, говорится в пресс-релизе ЦБ по итогам заседания совета директоров по ключевой ставке.

"Проинфляционные риски по-прежнему преобладают над дезинфляционными на среднесрочном горизонте. Основные проинфляционные риски связаны с более длительным сохранением отклонения российской экономики вверх от траектории сбалансированного роста и высоких инфляционных ожиданий, а также с ухудшением условий внешней торговли", - говорится в сообщении.

ЦБ добавляет, что дальнейшее снижение темпов роста мировой экономики и цен на нефть в случае усиления торговых противоречий может иметь проинфляционные эффекты через динамику курса рубля. Значимым фактором неопределенности также остается геополитическая напряженность. Дезинфляционные риски связаны с более значительным замедлением внутреннего спроса.