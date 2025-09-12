ЦБ: годовая инфляция в России снизится до 6-7% в 2025 году

По состоянию на 8 сентября этот показатель составил 8,2%, отметили в регуляторе

МОСКВА, 12 сентября. /ТАСС/. Годовая инфляция в России снизится до 6-7% в 2025 году, вернется к 4% в 2026 году. По состоянию на 8 сентября этот показатель составил 8,2%, следует из пресс-релиза регулятора.

"С учетом проводимой денежно-кредитной политики годовая инфляция снизится до 6,0-7,0% в 2025 году, вернется к 4,0% в 2026 году и будет находиться на цели в дальнейшем. Большинство устойчивых показателей инфляции находится в диапазоне 4-6% в пересчете на год. Годовая инфляция, по оценке на 8 сентября, составила 8,2%", - отмечает ЦБ.