Диапазон составит 7-10%, указали в Банке России

МОСКВА, 12 сентября. /ТАСС/. Банк России отмечает оживление кредитной активности в последние месяцы. По прогнозам регулятора, темпы роста кредитования экономики РФ сложатся ближе к верхней границе июльского прогнозного диапазона 7-10%, сообщается в материалах ЦБ.

"При снижении депозитных ставок сохраняется высокая склонность домашних хозяйств к сбережению. В то же время кредитная активность выросла в последние месяцы. <…> По оценке Банка России, в 2025 году общий рост требований к экономике, вероятно, сложится ближе к верхней границе июльского прогнозного диапазона 7-10%", - отмечает регулятор.

Рост портфеля корпоративных кредитов значимо ускорился в последнее время, в розничном сегменте наблюдается некоторое оживление, добавили в ЦБ.