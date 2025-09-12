"Автостат": в России продажи новых мотоциклов в августе выросли на 22%

Показатель составил 5,8 тыс. единиц

МОСКВА, 12 сентября. /ТАСС/. Рынок новых мотоциклов в России по итогам августа 2025 года вырос на 22% в сравнении с аналогичным периодом 2024 года, до 5,8 тыс. единиц. Об этом говорится в сообщении аналитического агентства "Автостат".

"Согласно данным агентства "Автостат", в течение августа 2025 года в России было продано 5 774 единицы новой мототехники. Это на 22% больше, чем за аналогичный месяц прошлого года", - сказано в сообщении.

В августе китайские марки заняли подавляющую долю рынка - 72%. На втором и третьем местах расположились индийские (7%) и российские (6%) мотоциклы, а в топ-5 также вошли японские и американские бренды (4% и 3% соответственно).

Бренд Regulmoto сохранил лидерство на рынке новых мотоциклов - реализовано 980 единиц техники, его доля от общего объема продаж составила 17%. На второй позиции с результатом в 508 экземпляров расположилась марка Racer, а третье место занял бренд Motoland с продажами на уровне 475 единиц.

В рейтинге моделей первенство удерживает Motoland XF300, который был лидером еще в июле и разошелся тиражом в 379 единиц. За ним в топ-5 вошли Racer RC300 (218 ед.), Regulmoto Sport (173 ед.), Racer RC250 (128 ед.) и Regulmoto TE (120 ед.).

По итогам 8 месяцев текущего года в России было реализовано 42 тыс. новых мотоциклов, что на 17% больше, чем в январе - августе 2024 года.