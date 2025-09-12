Она оказалась меньше ожидаемого на €10,6 млрд, пишет газета

БЕРЛИН, 12 сентября. /ТАСС/. Министерство финансов Германии не согласовало выделение финансовой помощи на поддержку Украины в полном размере, запрошенной на ближайшие два года. Как сообщила газета Bild со ссылкой на документ оборонного ведомства, финальный объем помощи оказался меньше ожидаемого на €10,6 млрд.

По данным газеты, министр обороны Борис Писториус запросил минфин выделить на поддержку Киева в 2026 году €15,8 млрд, а в следующем году еще €12,8 млрд. Но в итоге минфин согласовал выделение в общей сложности €18 млрд.

Издание приводит выдержки из документа министерства, который оно направило в Бундестаг (парламент). В нем отмечается, что по итогам межведомственных консультаций принято решение, что в период с 2026 по 2029 год на цели поддержки Украины ежегодно будет выделяться €9 млрд. "Ранее запрошенная на 2026 и 2027 годы сумма была значительно выше", - говорится в документе. В нем приводится разница между запрошенным и одобренным финансированием, которая в сумме за два года равняется €10,6 млрд.

В документе также отмечается, что для того, чтобы не выйти за пределы согласованной суммы в €9 млрд, в проекте бюджета не предполагается выделение дополнительной помощи Украине на финансирование контрактов, которые могут быть заключены в 2026 году. Кроме того, предусмотрено сокращение финансирования работ по выполнению будущих контрактов, если их исполнение будет назначено на 2027 год.

Издание запросило комментарии у минфина и минобороны, в обоих ведомствах опровергли, что у них возникли разногласия при подготовке проекта бюджета на следующий год. Представители ведомств заверили, что министерства "абсолютно едины по этому вопросу". Также они подчеркнули, что федеральное правительство "безоговорочно придерживается цели предоставлять Украине все необходимые для обороны средства".