МОСКВА, 12 сентября. /ТАСС/. Компания Ozon Holdings PLC объявила о делистинге американских депозитарных расписок (АДР) с Международной биржи Астаны и приостановке торгов АДР на этой площадке, сообщили в компании.

"Ozon Holdings PLC объявляет о подаче заявления о делистинге американских депозитарных акций компании с Международной биржи Астаны (AIX) и приостановке торгов АДР на AIX", - сказано в сообщении.

Последней датой торгов на AIX станет 30 сентября 2025 года. После их завершения владельцы АДР не смогут осуществлять транзакции через торговую платформу AIX.

Процедура делистинга не повлияет на операционную деятельность компании, указали в пресс-службе. "Ожидается, что решение о делистинге вступит в силу 27 октября 2025 года", - отметили в пресс-службе Ozon.