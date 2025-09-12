Эксперты-китаеведы помогут подготовиться бизнесменам к работе с китайскими партнерами

МОСКВА, 12 сентября. /ТАСС/. Первый страновой акселератор по Китаю начинает работу в Рязанской области. Эксперты-китаеведы помогут подготовиться местным предпринимателям к работе с китайскими партнерами, сообщил губернатор региона Павел Малков в своем Telegram-канале.

"Уже сегодня стартует первый страновой акселератор по Китаю. Эксперты-китаеведы помогут предпринимателям подготовиться к работе с китайскими партнерами - от особенностей делового общения до заключения экспортных контрактов. В дальнейшем такие акселераторы будем запускать и по другим странам - исходя из запросов рязанских предпринимателей", - написал он.

О расширении сотрудничества региона с Китайской Народной Республикой Малков сообщил в ходе проходящего в регионе делового форума "Дни международного бизнеса в Рязанской области". В частности, по его данным, китайский бизнес-парк "Гринвуд" и Агентство развития бизнеса Рязанской области подписали соглашение, которое позволит использовать инфраструктуру парка для онлайн-продвижения рязанских экспортеров на китайский рынок.

Губернатор также сообщил, что доля Китая во внешней торговле Рязанской области в первом квартале текущего года выросла до 25%. "У рязанского бизнеса большой интерес к совместным проектам, и мы помогаем находить партнеров, организовываем переговоры и встречи", - отметил Малков.

Ранее он сообщал ТАСС, что за последние три года товарооборот Рязанской области и Китая вырос на 30%.