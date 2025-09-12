ЕК не подтвердила, что ЕС не будет вводить 100%-ные пошлины против Индии

Представитель Еврокомиссии Олоф Джилл сообщил, что не намерен комментировать публикации в СМИ

БРЮССЕЛЬ, 12 сентября. /ТАСС/. Еврокомиссия (ЕК) не смогла подтвердить, что не будет вводить пошлины в размере 100% на товары из Индии в качестве меры оказания давления на Россию.

"Вы просите меня подтвердить то, чего мы никогда не подтверждали", - сказал представитель ЕК Олоф Джилл на брифинге в ответ на просьбу подтвердить, что у Брюсселя нет намерений облагать пошлинами индийские товары. Он также сообщил, что не намерен комментировать публикации в СМИ.

9 сентября газета Financial Times сообщила, что президент США Дональд Трамп призвал ЕС увеличить до 100% пошлины в отношении Китая и Индии для усиления давления на Россию. Еще ранее издание информировало, что ЕС обсуждает возможность введения санкций против КНР и третьих стран за покупку российской нефти и газа. 10 сентября агентство Reuters сообщило, что вероятность введения Евросоюзом 100%-ных тарифов на индийский и китайский экспорт мала.