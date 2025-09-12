В Красноярском крае откроется производство собственного инкубационного яйца

Общий объем инвестиций в проект развития птицефабрики превышает 3,5 млрд рублей

КРАСНОЯРСК, 12 сентября. /ТАСС/. Собственное производство инкубационного яйца появится в Красноярском крае в рамках развития птицефабрики "Енисейагросоюз". Об этом говорится в сообщении Корпорации развития Енисейской Сибири со ссылкой на генерального директора птицефабрики Александра Сычева.

"Ранее инкубационное яйцо закупалось в других регионах. Создание ремонтно-маточного отделения укрепит позиции края на рынке и позволит стабилизировать цены на мясо птицы за счет снижения влияния внешних поставщиков на себестоимость местной продукции. Цена становится более конкурентоспособной относительно продукции федеральных производителей, диктующих стоимость за счет объемов", - приводятся в сообщении слова Сычева.

На птицефабрике планируют производить не менее 2 млн штук инкубационного яйца в месяц. Собственное производство будет налажено за счет создания на птицефабрики ремонтно-маточного отделения. Это является частью инвестиционного проекта по развитию птицефабрики, сопровождением которого занимается Корпорация развития Енисейской Сибири. Общий объем инвестиций в проект развития птицефабрики превышает 3,5 млрд рублей, его планируется реализовать в 2024-2026 годах.