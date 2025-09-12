По данным газеты, прямые переговоры между двумя медиагигантами не проводились

НЬЮ-ЙОРК, 12 сентября. /ТАСС/. Американская медиакомпания Paramount Skydance может купить своего конкурента Warner Bros. Discovery. Об этом сообщила газета The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники.

Paramount Skydance, которая недавно сама образовалась путем слияния Skydance и Paramount Global, хотела бы приобрести весь бизнес Warner Bros. Discovery - как его кабельное телевещание, так и стриминговый сервис с киностудиями. Прямые переговоры между двумя медиагигантами не проводились, планы могут и не дойти до попытки воплотить их в реальность, пишет газета.

Тем не менее новости о возможном слиянии привели к скачку стоимости акций обеих компаний. Ценные бумаги Warner Bros. Discovery росли почти на 30% на торгах вечером в четверг (в ночь на пятницу мск), Paramount Skydance - почти на 16%.

WSJ напоминает, что ранее Warner Bros. Discovery планировала разделить свой бизнес на две компании - кабельное вещание и стриминговый сервис с киностудиями. В издании считают, что Paramount Skydance, раскрыв свои планы выкупить весь бизнес своего конкурента, пытается опередить более богатые компании, такие как Amazon и Apple, которые могут претендовать на выкуп части активов Warner Bros. Discovery.

Если такая сделка увенчается успехом, то новая компания объединит двух крупнейших и старейших игроков голливудского кино- и медиабизнеса. Масштабы потенциальной сделки могут стать предметом антитрастового разбирательства, пишет газета.