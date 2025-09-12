Сейчас завод способен производить две машины

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 12 сентября. /ТАСС/. Модернизация оборудования на Таганрогском авиационном научно-техническом комплексе им. Г. М. Бериева (ПАО "ТАНТК им. Г. М. Бериева", входит в ОАК) позволит увеличить серийный выпуск самолетов-амфибий Бе-200. Об этом журналистам сообщил врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь.

Ранее в интервью ТАСС Слюсарь заявлял, что на заводе готовятся приступить к программе летных испытаний самолета-амфибии Бе-200 с новыми установленными двигателями ПД-8, которые также активно проходят испытания на Суперджете.

"Отдельная благодарность сейчас государственной программе, ресурсам на обновление станочного парка, на закупку дополнительного технологического оборудования. Они предусмотрены, и это, конечно, будет для завода такая новая некая технологическая страница. Я очень надеюсь, что мы сможем это реализовать в сжатые сроки. И это в том числе положительно скажется на серийности самолетов Бе-200. Сейчас завод способен производить там две машины, технологический рывок позволит серийность увеличить", - сказал Слюсарь.

По его словам, в условиях климатических изменений и роста на этом фоне природных пожаров, Бе-200 будет пользоваться спросом и в будущем. Однако необходимо обеспечить суверенитет этих машин от украинских двигателей.

Таганрогский авиационный научно-технический комплекс имени Г. М. Бериева находится в Ростовской области, входит в Объединенную авиастроительную корпорацию. Предприятие занимается разработкой новой авиационной техники, изготовлением опытных образцов, серийным производством летательных аппаратов различного назначения. ТАНТК является производителем самолетов-амфибий Бе-200ЧС для МЧС России и специальных авиационных комплексов для Министерства обороны РФ.