МЭР: динамика инфляции оставляет потенциал для продолжения смягчения ДКП

Дальнейшее замедление темпов роста цен будет основным фактором при принятии решений, отметил директор департамента макроэкономического анализа и прогнозирования Минэкономразвития Лев Денисов

МОСКВА, 12 сентября. /ТАСС/. Текущая динамика инфляции оставляет потенциал для продолжения смягчения денежно-кредитной политики (ДКП), а дальнейшее замедление темпов роста цен будет основным фактором при принятии соответствующих решений, сообщил журналистам директор департамента макроэкономического анализа и прогнозирования Минэкономразвития Лев Денисов, комментируя решение Банка России снизить ключевую ставку до 17% годовых.

"Данные Росстата и оперативные индикаторы свидетельствуют о существенном замедлении экономической активности. Одновременно инфляция замедлилась с пиковых значений. Решение Банка России снизить ключевую ставку стало важным шагом, - сказал Денисов. - Исходим из того, что текущая динамика инфляции оставляет потенциал для продолжения смягчения денежно-кредитной политики, а дальнейшее замедление темпов роста цен будет основным фактором при принятии соответствующих решений. Это крайне важно для своевременного выхода на траекторию устойчивого роста и достижения задач, поставленных президентом".