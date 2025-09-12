Доступность кредитов возможна только при устойчиво низкой инфляции, отметила глава ЦБ РФ

МОСКВА, 12 сентября. /ТАСС/. Глава Банка России Эльвира Набиуллина заявила о том, что кардинальным решением доступности кредитов для бизнеса является низкая инфляция, а снижение ставок - небыстрый процесс.

"Кардинальное решение этой проблемы [доступности кредитов] возможно только при низкой инфляции, устойчиво низкой инфляции. Мы все понимаем, что само движение к низкой инфляции, к умеренным процентным ставкам - это процесс небыстрый, особенно после роста инфляции", - сказала Набиуллина на пресс-конференции по итогам заседания совета директоров ЦБ по ключевой ставке.