Это иллюзия, что инфляцию можно удержать на каком-то высоком уровне, отметила глава ЦБ РФ

МОСКВА, 12 сентября. /ТАСС/. Попытки разгона экономики без балансировки спроса и предложения приведут к росту инфляции, заявила на пресс-конференции глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина.

"Если же попытаться сейчас разогнать рост [экономики] до того, как спрос сравнялся с предложением товаров, услуг, с производством, по сути дела, то инфляция не просто будет оставаться высокой, она будет ускоряться. Это иллюзия, что ее можно удержать на каком-то высоком уровне. Она будет ускоряться при попытках вот так разогнать спрос. И в конечном счете это ударит по устойчивому росту. Поэтому мы твердо намерены добиваться снижения инфляции к устойчивым низким уровням", - сказала Набиуллина.