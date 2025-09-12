Президент США добавил, что смог урегулировать уже семь вооруженных конфликтов

НЬЮ-ЙОРК, 12 сентября. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп заявил, что допускает введение жестких санкций в отношении банков России, а также новые меры по поставкам нефти и повышению пошлин.

"Это будет очень сильный удар санкциями в отношении банков, а также это будет связано с нефтью и пошлинами", - сказал Трамп в интервью телеканалу Fox News.

Он добавил, что смог урегулировать уже семь вооруженных конфликтов. "Я [ошибочно] полагал, что проще всего будет с Украиной и Россией", - посетовал он. Его спросили, не иссякает ли его терпение в отношении президента России Владимира Путина. "Да, это так и это происходит очень быстро", - сказал Трамп.