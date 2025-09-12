Точек, которые это подтверждают, в данных нет, подчеркнул зампред регулятора Алексей Заботкин

МОСКВА, 12 сентября. /ТАСС/. Банк России пока не видит данных, подтверждающих заякоривание инфляционных ожиданий. Об этом на пресс-конференции по итогам заседания совета директоров ЦБ по ключевой ставки сообщил зампред регулятора Алексей Заботкин.

"На данных показать, что при большей информированности инфляционные ожидания более заякорены мы сможем только после того, как инфляционные ожидания будут более заякорены. Потому что пока точек, которые это подтверждают, в данных просто нет", - сказал Заботкин.