МОСКВА, 12 сентября. /ТАСС/. Банк России не отмечает переключения на иностранную валюту в сбережениях россиян, заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина на пресс-конференции по итогам заседания совета директоров регулятора.

"Мы не видим переключения граждан с рублевых на иностранную валюту, наличную или иную", - сказала Набиуллина.

При этом она подчеркнула, что граждане ведут себя рационально и пользуются высокими ставками для хранения сбережений в рублях.

Банк России в пятницу третий раз подряд снизил ключевую ставку - в этот раз на 1 процентный пункт, до 17% годовых.